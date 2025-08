Besuch in Blumberg: Freestyler lassen Kinderaugen strahlen

Der 31-jährige Fußball-Freestyler Patrick Bäurer aus Blumberg-Hondingen ist mit seiner Partnerin Aguska Mnich aus Polen weltweit unterwegs. Zuletzt stellten sie bei der Fifa-Vereinsweltmeisterschaft in Amerika sowie bei der Uefa-Fußball-Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz ihre einmalige Ballakrobatik vor. Im Nachbarland waren sie an sämtliche Spielorten der Damen-EM im Einsatz.

Als Globetrotter weltweit auf Tour

Das Duo machte sich als Solisten sowie im spektakulären Duett über alle Grenzen hinaus einen Namen und gehört in dieser wachsenden Freestyleszene zu den absoluten Superstars. Als echte Globetrotter dieser aufstrebenden Sportart sind sie gefragt und mit jährlich bis zu 200 Auftritten überall eine Attraktion.

Auch einige der 30 jungen Teilnehmer beim zweitägigen Freestyle-Camp in Blumberg haben schon Tricks mit dem Fußball drauf. Foto: Hans Herrmann

Patrick Bäurer ist weiterhin heimatverbunden. Mit seinem ersten Wohnsitz und eigener Managementadresse in Hondingen ist er immer wieder zu Hause, um sich auf die nächsten Veranstaltungen vorzubereiten. Dazu gehört auch das jährliche Fußballcamp im Blumberger Sportzentrum.

Seit fünf Jahren ist hier das Interesse groß und in der vergangenen Wochen versammelten sich wieder 30 Kinder, um an diesem etwas anderen Fußballtraining teilzunehmen. Mit speziellen Ballübungen, außergewöhnlichen Fußballtricks, aber auch Spielformen auf kleine Tore und Schusstraining wie beim Elfmeterschießen, sind die Fußballkids mit leuchtenden Augen dabei.

Mittendrin auch die zwei Mädchen Juna und Lena aus Konstanz, die von ihrem Onkel Michael Steinbach, der 1992 im Ruder-Doppelvierer bei den Olympischen Spielen Gold für Deutschland holte, begleitet wurden. Für Patrick Bäurer ist er ein alter Freund und Bekannter. Er absolvierte bei dem Pädagogen und Leiter des Konstanzer Campus seinen Master im Sport.

Aguska Mnich und Patrick Bäurer sind sportlich und privat ein Paar. Foto: Hans Herrmann

Bei den vielfältigen Übungen verlief für alle die Zeit wie im Flug und die meisten wollen im kommenden Jahr wieder kommen. Seit 2011 hat sich Patrick Bäurer seiner außergewöhnlichen Leidenschaft mit dem Fußball-Freestyle verschrieben. Dass seine Karriere so durch die Decke geht, konnte damals noch keiner ahnen. Ab 2013 trat er mit ersten eigenen Shows auf. Schnell wurden die Medien auf ihn aufmerksam und mit ersten Auftritten, wie im ZDF-Sportstudio oder beim Paulaner-Cup in München, gab es die vielversprechenden Anfänge.

Als städtischer Werbeträger entwickelte er sich für Blumberg zu einer bekannten Marke. Im Verbund mit seinem dualen Studium zum Wirtschaftsingenieur bei Metz Connect war er in jungen Jahren auf mehreren Ebenen gefordert. Sein Traum als Profi im Fußball-Freestyle nahm immer konkretere Formen an und seit fünf Jahren ist er Realität. Als Stammgast bei Fußballclubs wie dem SC Freiburg, Borussia Dortmund und Bayern München oder Auftritten in unterschiedlichen Fernsehprogrammen, wie beispielsweise auch dem Fernsehgarten, eroberte er die Herzen des Publikums.

Patrick Bäurer

Weltweit engagiert

In den vergangenen Jahren war Patrick Bäurer zusammen mit seiner Partnerin Aguska Mnich fast auf der ganzen Welt unterwegs. Zuletzt sorgten sie im Frühjahr 2025 mit einer Tour in Mittel- und Südamerika für großes Aufsehen. Insgesamt gastierten sie dabei in zwölf Länder und stellten jeweils als Paar in jedem Land einen neuen Weltrekord mit Freestyleübungen auf. 2024 waren große Teile von Afrika und Asien ihre Stationen. Immer wieder engagieren sie sich auch in diesen zum Teil armen Regionen sozial und treten vor Kindern kostenlos auf. Inzwischen waren sie in über 50 Ländern unterwegs und bereisten bis auf Australien alle Kontinente. Mit seinem immer freundlichen und bescheidenen Auftreten ist das Ballkünstlerpaar überall gern gesehen und wird auch für viele Gastspiele in Schulen, Betrieben, bei Vereinen und sonstigen Organisationen dank seiner spektakulären Shows regelmäßig gebucht.