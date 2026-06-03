Besuch in Berlin: Ungarns Regierungschef gönnt sich Currywurst und Pils

Currywurst, Bier und ein Hit aus den 70ern: Der neue ungarische Regierungschef testet das traditionelle Streetfood in Berlin.

Berlin - Mal 'ne Wurst statt Gulasch: Der neue ungarische Ministerpräsident Peter Magyar hat sich bei seinem Besuch in Berlin eine Currywurst und eine Flasche Pils gegönnt. Die Berliner Spezialität aß der 45-Jährige zusammen mit Begleitern gleich im Stehen an einer Bude gegenüber dem Hotel Adlon nahe dem Brandenburger Tor, wie auf einem Video auf seinem Instagram-Account zu sehen ist.

Unterlegt ist der Zusammenschnitt seines Streetfood-Ausflugs, bewacht von Bodyguards im Hintergrund, auf den Boulevard Unter den Linden mit dem 70er-Jahre-Song "Hooked on a Feeling". Offen blieb, ob ihn vor seinem Treffen und Mittagessen mit Kanzler Friedrich Merz am Dienstag der Hunger nach draußen trieb, oder ob Magyar im Anschluss immer noch Appetit hatte.

"Damals waren die Currywürste in Hamburg viel größer"

Magyar beklagt in dem Video scherzhaft, dass die Currywürste in Deutschland in seiner Erinnerung früher größer waren. "Vor langer Zeit habe ich in Hamburg studiert, mit einem Erasmus-Stipendium, (...) damals waren die Currywürste in Hamburg viel größer." Magyar war im Wintersemester 2002/03 zum Studium in der Hansestadt.

Beim Antrittsbesuch des Regierungschefs im Kanzleramt hatte Merz dessen Wahlsieg über den Rechtspopulisten Viktor Orban als "Inspiration für ganz Europa" bezeichnet. Magyar versprach seinerseits, dass Ungarn ein "ehrlicher und verlässlicher Partner" in Europa sein werde.