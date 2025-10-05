Besuch in Altensteig: Klaus Mack macht sich ein Bild von Stahlindustrie

Der Bundestagsabgeordnete Klaus Mack war zu Besuch bei Bühler Stahlbau in Altensteig. Dort ging es darum, wie die Branche unter Druck steht und was derzeit im Fokus der Firma steht.
Mit dem Bau eines neuen Verwaltungszentrums setzt die Bühler Stahlbau ein deutliches Zeichen: Der in Altensteig ansässige Mittelständler investiert gezielt in Standort, Mitarbeiter und Zukunftsfähigkeit. Das berichtet das Büro des CDU-Bundestagsabgeordneten für den Wahlkreis Calw/Freudenstadt, Klaus Mack, der bei der Firma zu Besuch war.