Im Vorfeld des Besuchs von Ministerpräsident Winfried Kretschmann lobt der Landesvater die Region. Diese Firmen will er im Zollernalbkreis besuchen.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann besucht am Freitag den Zollernalbkreis. Zwei Firmenbesuche und ein Bürgerempfang stehen auf dem Programm.

„Der Zollernalbkreis ist mit seiner Vielfalt ein Paradebeispiel für das Land Baden-Württemberg: Er verbindet einzigartige Landschaften mit Alb und Albvorland und der prächtigen Hohenzollernburg, die die Geschichte der Region erzählt, mit erfolgreichen Unternehmen“ wird Kretschmann in einer Mitteilung des Staatsministeriums zitiert.

Landrat Pauli: freuen uns auf den Dialog

Zwei davon dürfe er am Freitag besser kennenlernen. „Dem Landkreis gelingt es, sich ständig weiterzuentwickeln und dabei Tradition und Innovation miteinander zu verbinden. Ich freue mich auf informative Termine und die Begegnungen mit den Menschen vor Ort“, so der Ministerpräsident Kretschmann im Vorfeld seines Besuchs.

„Wir bieten Ministerpräsident Winfried Kretschmann spannende, innovative Programmpunkte im Zollernalbkreis und freuen uns auf den Dialog“, so Landrat Günther-Martin Pauli.

Zum Auftakt wird der Ministerpräsident die Imnauer Mineralquellen GmbH in Haigerloch besuchen. Dort will er sich über die Mineralwasserproduktion und über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Herkunft und Nutzung von Wasser informieren.

Bürgerempfang in Geislingen

Im Anschluss daran geht es nach Rosenfeld zur Blickle Räder+Roller GmbH u. Co. KG. „Dort stellt das erfolgreiche Familienunternehmen seine in der ganzen Welt gefragten Produkte und Anwendungen vor. Außerdem geht es um wachsende Herausforderungen wie den Fachkräftemangel“, heißt es in der Mitteilung.

Am Abend findet in Geislingen ein Bürgerempfang statt. Der Begrüßung durch den Bürgermeister von Geislingen Oliver Schmid und Landrat Pauli folgt die Rede des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.