Wenn Oldtimer einen Besuch bei Oldtimern unternehmen, kann es nur gemütlich und gleichzeitig spannend werden. So geschehen in Schwenningen.

„Wir sind eine lose Gemeinschaft von alten US-Autos“, erklärte Bernd Bodmer, Organisator und Top Fan der US-Cars, im Gespräch mit unserer Redaktion auf dem weitläufigen Gelände des Internationalen Flugzeugmuseums in Schwenningen.

Die US-Cars-Fans, sie kommen aus dem Rems-Murr Kreis und Balingen und Umgebung, hatten ihre Boliden vor der beeindruckenden Antonov, der Doppeldecker, der größte einmotorige Flieger, aufgereiht.

Wichtige Infos erhielten sie von Florian Licciarolello. Er ist einer der größten Fans von Flugzeugen und verhilft den Oldtimern, da wo es nötig ist, zu neuem Glanz im Schwenninger Museum der Besitzerin Margot Pflumm und ihrer Tochter Sibylle.

Spannende Führung

Die Führung begann bei einer DeHavilland aus dem Jahre 1969, deren Rumpf aus Holz von Florian gerade aufgemöbelt wird, vorbei an anderen stillgelegten Fightern, bis zur Antonov, die alles überragte, zum Starfighter, dem Traum von Florian, bis zur Mig und weiter in die Halle zu kleineren Fliegern und Hubschraubern.

„Die fliegen nicht mehr, aber unsere Boliden fahren noch“, meinte Bodmer und musste sein Lob revidieren: „Zwei sprangen heute morgen nicht an, die blieben zuhause“. Ein Kollege betonte: „Diese alten Autos haben einen CO 2-Abdruck, davon können die heutigen neuen Fahrzeuge nur träumen.“

Autos aus den USA

Auf die Frage, ob er ein Schrauber sei, antwortet Bodmer: „Jetzt ja, das wird man einfach, von Beruf bin ich Textilkaufmann“. Die Technik müsse man sich angewöhnen, sonst habe man verloren. Woher kommt die Liebe zu diesen Flaggschiffen? „Rock 'n' Roll und so weiter, man muss diesen Livestyle mögen, ich habe meine Oldtimer alle in den USA bestellt und ließ sie per Schiff nach Bremerhaven kommen.“ Also nicht live in den USA ausgesucht? „Nein“, antwortet er, das sei Vertrauenssache, er sei noch nicht enttäuscht worden.

Oldtimer besuchen Oldtimer hier die Antonow, der größte einmotorige Doppeldecker Foto: Hella Schimkat

Da stehen unter anderem die Cadillacs, Corvette, Mustang, alles Achtzylinder: „Alles unter 5,7 Zylinder ist Softdrink“, grinst Bodmer. Dann erzählt er, wie es weitergeht: „Wir fahren nachher nach Müllheim, dann ins Elsass nach Mühlhausen, in das Bugatti-Museum, nach Colmar, und am Sonntag zurück nach Hause.“ Auf die Frage, wie er auf das Flugzeugmuseum gekommen sei, antwortet er: „Ich habe auf der Karte geschaut, was es in Villingen-Schwenningen zu sehen gibt, und kam auf das Museum.“

„Feuer gefangen“

Nachdem die Achtzylinder, es wird viel gewunken, im Konvoi abgefahren sind, muss Florian Licciarolello erzählen, wie er auf die Flieger gekommen war. Autos sind nicht so sein Ding. Sein Vater hatte Modellbauflugzeuge, er selbst im Schlafzimmer eine Flugzeuglampe, also er sei schon als Kind ein Flugzeugenthusiast gewesen, berichtet er.

In Zürich, am Flugplatz Kloten, sei er drei Jahre lang Flugzeugreiniger gewesen, das heißt, er habe die Flugzeuge von Hand außen gewaschen, eigentlich genauer gesagt mit einer Politur trocken gewaschen. „Das war ein Knochenjob, mit einem Flugzeug am Tag war man bedient“, betont er.

Heute sei er Meßtechniker in Laufenburg. Als er im November das Flugzeugmuseum besuchte, habe er Feuer gefangen und fing an, die Flieger so nach und nach auszubessern, ehrenamtlich. Sein Freund Robin Thoma aus Höchenschwand, er ist Informatiker, helfe ihm immer wieder.

Interessenten am Museum

Seine große Liebe sei der Starfighter auf dem Platz. Der Bund habe 900 gekauft, 300 seien abgestürzt, weil sie falsch verwendet wurden, betont er seine Liebe zu dem Haudegen.

„Die beiden sind so nett und unterstützen uns so sehr“, freuen sich Margot Pflumm und Sibylle, denn für Mutter und Tochter ist es nicht möglich die Flieger zu restaurieren.

„Ja, es gibt intensive Gespräche mit Interessenten für unser Museum, das machen die Kinder, da kümmere ich mich nicht“, erklärt Margot Pflumm ihr volles Vertrauen in die Kinder. Das Museum ist zu haben, für ebensolche Enthusiasten, die es genauso begeistert weiterführen wie die Familie Pflumm.