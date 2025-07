Die Bulldogfreunde Sulgen besuchten jüngst das Seniorenzentrum in Waldmössingen mit ihren Traktoren und sorgten so für glückliche Gesichter bei den Bewohnern des Pflegeheims.

Die Bulldogfreunde Sulgen und Umgebung tuckern mit ihren fein herausgeputzten alten Traktoren und landwirtschaftlichen Geräten gerne zu Oldtimerschauen, Bulldogtreffen und Dorffesten.

Dabei wird jede Gelegenheit genutzt, um jüngeren Generationen zu zeigen, wie Ernte- und Drescharbeiten in der Landwirtschaft vor gut 60 Jahren ausgesehen haben.

Hinterher und vor der Rückfahrt wird in geselliger Runde zusammengesessen und geplaudert.

Die erste Ausfahrt war zum Maifest und Oldtimertreffen und führte nach Vöhringen.

Weil es Jasmin und Markus Zehnder sowie Frank Lauble auf Anhieb in der Gruppe gut gefallen hat, haben sich drei Traktorpiloten entschlossen, Mitglied bei den Sulgener Bulldogfreunden zu werden.

Fahrt nach Epfendorf

Gemäß dem Jahresprogramm folgten Ausfahrten zu den Oldtimertreffen in Aistaig, Epfendorf und Burladingen. In heimischer Umgebung weilten die Traktorfreunde beim Bachfest in Tennenbronn. Nach einer eher chaotischen Ausfahrt nach Ehingen mit Traktor, Auto und Motorrad, ging es kürzlich bei wiederum schönem Wetter zum Staudenfest nach Wittershausen.

Die Bulldogfreunde schwärmten von einem Volksfest mit vielen bewirteten Hütten und prächtiger Stimmung bei der Oldtimer-Rundfahrt durch den Ort am Nachmittag.

An diesem Tag dachten sie auch an ihren Traktorkamerad Paul Straub, dem es gerade nicht so gut geht. Spontan wurde beschlossen, bei der Rückfahrt einen Abstecher zum Seniorenzentrum Waldmössingen zu unternehmen.

Traktoren parken am Heim

Allein schon das Parken der Traktoren vor dem Gebäude sorgte für einen Ausnahmezustand in dem Schramberger Stadtteil. Als Paul Straub im Rollstuhl mit lachender Miene und in Begleitung mehrere Betreuer herauskam, blickten die Bulldogfreunde in durchweg glückliche Gesichter.

Sie waren sich einig, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.

Im Anschluss steuerten sie zur Schlusseinkehr den „Frieder“ in Waldmössingen an. Am Wochenende 12. und 13. Juli steht bei ihnen beim großen Oldtimertreffen auf der Tennenbronner Remsbachhöhe ein besonderer Saisonhöhepunkt bevor, wenn sie neben ihren Bulldogs auch historische Maschinen und Geräte zur Schau stellen und in Einsatz bringen.

Besuch von Museum

Am 20. Juli sind dann die Vogtsbauernhöfe in Gutach das Ziel einer Ausfahrt, bevor es Anfang August zum Schleppertreffen ins Glottertal geht.