10 Mercedes-Stern mit Weltraumvergangenheit Foto: sto/cf

In einer sich radikal wandelnden Autoindustrie baut Mercedes neben Innovation auf Tradition, die im Konzernarchiv intensiv gepflegt wird. Zu Besuch in einer Schatzkammer voll ruhmreicher Geschichte und kurioser Episoden.









Link kopiert



Wie Geschichte erlebbar gemacht wird, zeigt Mercedes-Benz eindrucksvoll im eigenen Museum in direkter Nachbarschaft zum Untertürkheimer Stammwerk. Doch der historische Anspruch des Konzerns geht darüber hinaus. Die Geschichte des Unternehmens wird nämlich auch fahrbar gemacht – und das in einer noch nie zuvor erreichten originalgetreuen Weise. Das beste Beispiel dafür wird an diesem Wochenende beim Solitude-Revival präsentiert: ein roter Rennwagen, der vor 100 Jahren für das siegreiche Mercedes-Team beim damals wichtigsten europäischen Straßen-Grand-Prix „Targa Florio“ auf Sizilien am Start gewesen ist.