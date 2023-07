Barbie – die berühmteste Puppe der Welt – läuft auch in Rottweil

1 Die ersten Mädels in pink haben wir vor Ort getroffen. Foto: Elin Kienzl H.

„Voll im Trend“ sind die Rottweiler, passend zum Sommerfilm des Jahres erscheinen sie zahlreich in pinker Garderobe. Rosaroter Firlefanz oder eine kritische Gesellschaftssatiere? Wir haben uns im Central-Kino umgehört.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Barbie – die wohl berühmteste Puppe der Welt – ist seit kurzem auch auf der Leinwand zu sehen. Mit Margot Robbie in der Hauptrolle verdreht die rosarote Versuchung gerade allen den Kopf. Der aktuelle Trend dazu: Man erscheint in sämtlichen Pink- und Rosatönen, die der Kleiderschrank so hergibt. Lassen sich auch die Rottweiler darauf ein? Darüber und mehr haben wir mit der Kinoleiterin Nicole Zeiler gesprochen.