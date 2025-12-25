Besuch im Elsass Marc Haeberlin: bei seinem Vater lernten deutsche Spitzenköche
Anja Wasserbäch 25.12.2025 - 06:00 Uhr
Die Auberge de l’Ill im Elsass ist ein kulinarischer Mythos. Ein Besuch bei Marc Haeberlin, der bis heute Qualität über Trends stellt.
Marc Haeberlin ist, anders als viele andere seiner Zunft, ein zurückhaltender, tiefstapelnder Herr. Wie es sich als Ikone lebt, fragt man ihn. Er lehnt sich lächelnd zurück, die großen Hände gefaltet auf dem Tisch vor ihm: „Ich? Ich bin doch keine Ikone! Die Ikonen sind gestorben.“