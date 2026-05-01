Besuch im AWO-Kindergarten: Wie das Haus der Kinder tickt – und warum es jetzt besonders im Fokus steht

Bunte Fassade, starkes Konzept – hinter den Türen des Hauses der Kinder in Schwenningen steckt mehr als ein moderner Neubau. Jetzt präsentiert es sich erstmals öffentlich.
Vom Vorbeifahren kennt wohl jeder Schwenninger das Haus der Kinder inzwischen, liegt der Neubau doch markant an der Ecke zwischen Neckar- und Möglingsstraße und bildet zudem durch seine bunt gestaltete Fassade einen Blickfang. Doch welche Arbeit seit rund anderthalb Jahren hinter den Türen des neuen AWO-Kindergartens mit Platz für 105 Kinder zwischen null und zwölf Jahren geleistet wird und welche Strukturen geschaffen wurden, wissen wohl die wenigsten.