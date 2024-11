Besuch Gut Berneck: CDU blickt in Schramberg auf Wahl im Kreis Rottweil zurück

Mächtig, unübersehbar und stolz steht das Gut Berneck hoch oben über der Talstadt von Schramberg. Wer aber die in den Jahren 1911/12 von Arthur Junghans erbaute Villa mit ihren 84 Räumen besucht, kommt aus dem Staunen nicht heraus. So ging es zumindest den etwa 80 Kommunalwahlkandidaten vom Frühjahr, die auf den Listen der CDU für die Gemeindeparlamente oder für den Kreistag kandidiert hatten und die sich auf Einladung des CDU-Kreisvorsitzenden Stefan Teufel auf Gut Berneck trafen.

Hausherr Hans-Jochem Steim begrüßte die Runde. Der Ehrenbürger Schrambergs weckte das Gebäude in den vergangenen Jahren aus seinem Dornröschenschlaf und verlieh ihm neuen Glanz. Steim ging in seinem Vortrag als Schramberger Unternehmer auf die faszinierende, denkwürdige Schramberger Uhren- und Industriegeschichte ein.

Steim war zeitlebens politisch aktiv. Im Jahre 1967 wurde er AStA-Vorsitzender in Karlsruhe, gehörte zehn Jahre lang dem Landtag von Baden-Württemberg an. Er ermunterte die anwesenden CDU-Kommunalwahlkandidaten, ob gewählt oder als Ersatzbewerber, mit Freude Politik mitzugestalten und dabei zu bleiben. Er betonte, dass es wichtig und notwendig sei, sich zu engagieren. Die CDU sei von der europäischen Ebene bis zur Kommune auf allen Bereichen präsent.

Vermittlung von Motivation

„Sie haben sich mit Ihrem guten Namen um einen Sitz im Kommunalparlament beworben“, bedankte sich Stefan Teufel bei allen Teilnehmern. Sein Dank galt auch Herbert Halder, der als Wahlkampfmanager eine großartige Arbeit geleistet habe.

Halder beschrieb in seinem Beitrag die Wochen und Monate vor der Wahl. Deutlich zu erkennen sei, wie es ihm gelungen sei, den Kandidaten Freude und Motivation zu vermitteln. Und: „Wir haben alles selbst gemacht, auch die recht gut gelungenen Prospekte.“

Am Abend war nur einmal von der Ampel die Rede. Stefan Teufel sagte mit Blickrichtung auf die Bundesregierung: „Wir machen es anders als die Ampel in Berlin. Auch in der Landtagsfraktion gehen wir geschlossen und mit Zuversicht in die kommende Zeit.“

Betonung des Gestaltungswillens

Zudem betonte Teufel selbstbewusst den Gestaltungswillen in Baden-Württemberg: „Investitionen in die Infrastruktur und in den Bildungsbereich erhöhen die Zukunftschancen unserer Region. Gemeinsam können wir für unsere Heimat viel erreichen“.

Mit der Eröffnung des Büffets – es gab, ganz schwäbisch, Maultaschen mit Kartoffelsalat , leitete Stefan Teufel zum letzten Teil dieses Kommunalwahlabends über. Er bedankte sich bei Gut Bernecks Hausherr Steim und zeigte seine Bewunderung für die Gastfreundschaft und die Wiederbelebung des Erbes der Familie Junghans.