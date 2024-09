1 Die Bürgermeisterinnen aus Baden-Württemberg treffen sich diesmal in Schramberg. Foto: Stadt Schramberg

40 Oberbürgermeisterinnen und Bürgermeisterinnen sind ab Donnerstag zu Besuch in Schramberg.









Link kopiert



Das jährliche baden-württembergische Bürgermeisterinnentreffen findet von Donnerstag bis Samstag, 5. bis 7. September, in Schramberg statt. Bei der Tagung am Freitag, 6. September, in der Szene 64 gibt es Vorträge, kollegialen Austausch zu kommunalen Handlungsfeldern und viel Raum sich zu vernetzen. Das kündigt die Stadt Schramberg in einer Pressemitteilung an.