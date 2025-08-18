Besuch beim Training: Lahrer Box-Gym will auch Werte vermitteln

Seit zwei Jahren trainiert der Verein „Kampfsport-Lahr“ in Dinglingen. Für Trainer Cesar Ülker geht es nicht nur um Fitness oder Technik – sondern auch um Disziplin und Respekt.
In der kleinen Halle am Aktienhof in Dinglingen läuft das Aufwärmprogramm: Seilspringen, Liegestütze, danach sind Konzentrationsübungen mit einem Tennisball dran. Ein gutes Dutzend vorwiegend männlicher Kinder und Jugendlicher zieht überwiegend konzentriert mit. Boxtrainer Cesar Ülker hat die große Stoppuhr im Blick. Jede Übung dauert exakt eine Minute – die Jungs schauen immer wieder verstohlen auf die Uhr, warten darauf, dass der Countdown abgelaufen ist. Offensichtlich ist das Aufwärmen nicht jedermanns Sache. Doch erst wenn der Kreislauf in Schwung ist, dürfen die Boxhandschuhe übergestreift werden.