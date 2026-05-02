Besuch beim THW in Lörrach: „Wir sind die MacGyvers unter den Einsatzkräften“

Nur zwei Prozent aller THW-Mitarbeiter sind hauptamtlich tätig. Einer von ihnen ist der Lörracher Tim Porsche – seit 30 Jahren ist er beim Hilfswerk. Unsere Redaktion hat ihn besucht.
Das Technische Hilfswerk (THW) gilt gemeinhin als stilles Helferlein unter den Einsatzkräften. Die THWler räumen auf, schaffen weg – und gehen neben den drei großen Blaulichtorganisationen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst unverdienterweise etwas unter. Dabei sind die Helfer in Blau für den Katastrophenschutz unverzichtbar.