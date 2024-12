Das kleine Dorf Münchweier hieß beim Weihnachtsmarkt besondere Gäste willkommen. Eine 19-köpfige Reisegruppe aus Texas war zu Besuch, um die schönsten Weihnachtsmärkte im Südwesten und dem Elsass zu entdecken.

Im Rahmen ihrer neuntägigen Reise erkundeten sie unter anderem die Weihnachtsmärkte in Colmar, der Ravenna-Schlucht, Straßburg, Freiburg, Gengenbach und Baden-Baden. Die Idee zu dieser Reise hatte die texanische Unternehmerin Melissa, die in Zusammenarbeit mit dem Palais Wunderlich aus Lahr und mit dem ortsansässigen Beförderungsunternehmen Unditz-Transfer die Tour plante.

Ein Höhepunkt ihrer Reise war der Besuch in Maritas und Gustavs Backstube/Villa Bertha. Dort wurde die Gruppe in vier Teams aufgeteilt, die jeweils unterschiedliche Backwaren zubereiteten. Gemeinsam entstanden Brot, typisches Hefegebäck mit Weckmännern und Zimtschnecken sowie Linzer-Törtchen. Während des Backens erklärte Feinbäcker Gustav den Gästen, wie wichtig Sorgfalt und Geduld bei der Zubereitung sind. Besonders beeindruckt zeigten sich die Texaner davon, dass der Teig oft lange ruhen muss, bevor daraus ein geschmackvolles Brot entsteht. Diese Einblicke in die Backtradition wurden begeistert aufgenommen.

Auch der Nikolaus besuchte die Gruppe

Für eine besondere Überraschung sorgte der Besuch des Nikolaus, der in Begleitung der Kindergartengruppe erschien. Die Kinder sangen Weihnachtslieder, woraufhin die texanischen Gäste ein traditionelles Weihnachtslied aus ihrer Heimat anstimmten. Schließlich sangen alle gemeinsam, was für eine stimmungsvolle und verbindende Erfahrung sorgte. Der Nikolaus verteilte fleißig Geschenke und zauberte sowohl den Kindern als auch den Gästen ein Lächeln ins Gesicht.

Die vier Stunden in Münchweier vergingen wie im Flug, und es war schnell klar, dass dieser Besuch nicht der letzte gewesen sein sollte. Die Reiseunternehmerin war begeistert von der Herzlichkeit und dem besonderen Flair der Region. Sie versprach, im kommenden Jahr mit einer weiteren Reisegruppe zurückzukehren. Dieser Tag hat eindrucksvoll gezeigt, wie verbindend Traditionen und gemeinsame Erlebnisse sein können. Münchweier und die Gäste werden dieses besondere Treffen sicher nicht so schnell vergessen.