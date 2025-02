Besuch bei Imkern in Hugsweier: Im Dauereinsatz für 50 Bienenvölker

1 Sandra Ostermann stellt aus Bienenwachs Kerzen her. Foto: Merz

Honig, Kerzen und Kosmetik verkaufen Sandra und Timo Ostermann in ihrem Hofladen in Hugsweier, auf verschiedenen Märkten und im Onlineshop. Was 2017 klein als Hobby angefangen hat, ist heute eine Imkerei, in die sich die gesamte Familie einbringt.









Ein süßer und lieblicher Geruch schlägt einem beim Betreten des Hofladens in der Unteren Hauptstraße 11 in Hugsweier entgegen. Das Aroma macht deutlich: Hier wird Honig verkauft. In den Regalen stehen zahlreiche mit goldgelber Substanz gefüllte Gläser sowie Cremes, Kosmetik und Bienenwachskerzen bereit. Hinter dem Verkaufsraum ist Sandra Ostermann fleißig damit beschäftigt, flüssiges Wachs in Formen zu gießen.