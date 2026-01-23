Besuch bei Generalprobe: Das erwartet die Besucher der Rollschuh-Revue des SV Solidarität

Starke Frauen sind das Thema der diesjährigen Revue. Drei Läuferinnen haben sie gemeinsam entworfen. Unsere Redaktion hat eine der finalen Proben begleitet.
Der Name „Power Girls“ der neuen Revue ist kein Zufall. Auf der Bühne, die den größeren Teil der Mehrzweckhalle ausmacht, stehen nur Frauen und Mädchen. Der Titel kommt von Alexandra Etzel, Julia Findling und Sofia Kucharzewski (Choreografie). Die Läuferinnen haben die Regie von Ellen Karotsch übernommen, die sich im vergangenen Jahr als Choreografin verabschiedet hatte.