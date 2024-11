1 Das Laienspiel-Gruppe mit (von links) Corrado Bellomo, Norbert Studer und Carmen Blümle bei der Probe von „Opa, es reicht“ Foto: Mühl

Die Laienspiel-Gruppe aus Kippenheimweiler bringt am morgigen Samstag das Stück „Opa, es reicht“ auf die Bühne. Die Beteiligten versprechen lustige Dialoge und Situationen. Unsere Redaktion hat die Truppe bei ihrer Probe besucht.









Laienspiel-Theater hat in Wylert eine lange Tradition, es reicht bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zurück. In den 1970er-Jahren wurde die Tradition ebenso hoch gehalten wie ab 1983 mit der Einweihung der Kaiserswaldhalle.