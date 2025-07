Ziel war es, den Ratsmitgliedern die moderne Infrastruktur der Wasserver- und Abwasserentsorgung näherzubringen. Auf dem Programm standen laut Mitteilung Besuche in der Kläranlage Schramberg sowie im Wasserwerk Eichbach.

Die Besuchergruppe erhielt dabei einen umfassenden Einblick in die hoch entwickelte Technik, die täglich dafür sorgt, dass sauberes Wasser in die Haushalte gelangt und verschmutztes Wasser zuverlässig gereinigt wird.

Komplexe Prozesse

Im Wasserwerk erläuterte Wassermeister Martin Pfundstein anschaulich die einzelnen Schritte der Wasseraufbereitung – von der Entsäuerung bis hin zur Ultrafiltration. Dabei konnten die Gäste die komplexen Prozesse hautnah miterleben.

Im Anschluss führte Betriebsleiter Roman Haberstroh die Gruppe durch die Kläranlage. Besonders beeindruckend war die zentrale Leitwarte, in der die Betriebsprozesse nicht nur in Schramberg, sondern auch in den Kläranlagen Tennenbronn und Waldmössingen digital gesteuert und überwacht werden.

Schritte live erlebt

Danach ging es direkt an die Anlagen: Von der mechanischen Vorreinigung über die biologische Stufe bis hin zur chemischen Behandlung konnten die Gäste die einzelnen Schritte der Abwasserreinigung live erleben.

Die Exkursion bot den Teilnehmern viele spannende Einblicke in die Technik, die hinter der Wasser- und Abwasserentsorgung steckt. Es wurde deutlich, wie hochkomplex und gleichzeitig essenziell diese Prozesse sind, um die Umwelt zu schützen und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Die Stadtwerke, die die Abwasserentsorgung der Bürger in Hardt gewährleisten, danken dem Gemeinderat Hardt für das Interesse an dieser wichtigen Arbeit.