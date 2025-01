Viele Zimmerer haben in der Adventszeit den beleuchteten Bagger am Ortseingang in Richtung Rottweil bemerkt. Er diente mehrere Wochen als Werbeträger für die neue Niederlassung der Danacher Baumaschinen GmbH. Auf Einladung des Inhabers Manuel Rustler besuchten Bürgermeisterin Carmen Merz und Wirtschaftsförderer Heiko Gutekunst die neuen Räumlichkeiten.

Die Firma ist ein etablierter Händler für gebrauchte Bau- und Erdbewegungsmaschinen und wurde 1994 von Ernst Danacher in Hüfingen-Behla gegründet, heißt es in der Pressemittteilung der Stadt. Im Mai 2019 übernahm der langjährigen Geschäftsführer Manuel Rustler alle Anteile der Firma. Im Jahr 2023 wurde das 30-jährige Firmenjubiläum gefeiert. Anschließend wurde in Zimmern ob Rottweil die neue Niederlassung umgebaut und im Januar eröffnet.

Diese Erweiterung sei ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen. Es ermögliche, das Serviceangebot regional auszubauen, insbesondere durch den erweiterten Mietpark und die neue Werkstatt, die auf Reparaturen von Baumaschinen spezialisiert ist. Zudem werden auch Lackierungen und Instandsetzungen angeboten.

Erscheinungsbild verbessert

Bürgermeisterin Merz zeigte sich erfreut über die Fortschritte am Standort Turmstraße: „Es ist schön zu sehen, dass hier nicht nur ein neuer Standort entsteht, sondern auch das Erscheinungsbild des Gebäudes stark verbessert wurde. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es besonders erfreulich, ein Unternehmen in die Region investiert und viel Herzblut in die Modernisierung steckt “.

Die Geschichte des Grundstücks im Turmweg ist vielen Zimmernern bekannt – jahrzehntelang war hier die Firma A.M. Müller ansässig, bevor das Gelände 2022 von den Gebrüder Stumpp aus Balingen übernommen wurde.

Von Minibagger bis Kettenbagger

Danacher Baumaschinen biete nicht nur gebrauchte Baumaschinen aller führenden Marken an, sondern auch eine Vielzahl von neuwertigen und modernen Mietmaschinen. Vom kleinen Minibagger bis zum 50 Tonnen schweren Kettenbagger. Aber auch Kleingeräte wie Rüttelplatten, Bautrockner und Bauzäune werden dort zur Verfügung gestellt.