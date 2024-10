1 Geschäftsführer Martin Bruttel, Gesellschafterin Marlis Schwedes, Bürgermeister Michael Ruf, Landtagsabgeordnete Katrin Schindele, Gesellschafterin Renate Bengel und Geschäftsführer Mike Günther (von links) Foto: Gemeindeverwaltung

Die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen des Unternehmens standen im Fokus bei einem Besuch von Bürgermeister Michael Ruf und CDU-Landtagsabgeordneter Katrin Schindele bei der Firma Colordruck Baiersbronn.









Die Firma „colordruck Baiersbronn“ beschäftigt aktuell 307 Mitarbeiter in Baiersbronn und produziert jährlich mehr als eine Milliarde Verpackungen, heißt es in einer Mitteilung, in der die Gemeinde über den Besuch Rufs und Schindeles bei dem Unternehmen informiert.