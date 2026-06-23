Besuch aus Nagold in Berlin: Aus der Sahara in die Welt der Diplomaten

Der mauretanische Botschafter in Berlin verabschiedet sich in seine Heimat. Warum ein Nagolder Arzt beim Abschied dabei ist.
Gut 23 Jahre ist es her, dass zwischen Nagold, dem Kreis Calw und dem nordafrikanischen Land Mauretanien ein besonderes Band besteht. Damals hob der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete und ehemalige Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel die Hilfsorganisation „Helfende Hände“ aus der Taufe. Zunächst stand Mauretanien im Mittelpunkt, im Jahr 2012 folgte Burundi und seit 2021 komplettiert Uganda das Länder-Portfolio.