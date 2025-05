Bürgermeister Brahim Bdeba aus Atar in Mauretanien besuchte Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann, überreichte Geschenke und dankte für ausrangierte Gerätschaften.

Seit etwa einem Jahr sind Nagolder Schulmöbel, Mülltonnen und Sicherheitsgitter im mauretanischen Atar im Einsatz. Nun besuchte der dortige Bürgermeister Brahim Bdeba Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann.

Brahim Bdeba bedankte sich für die Unterstützung aus Nagold. Er beschrieb, wie wertvoll die im Schwarzwald ausgemusterten Stücke in Atar sind und wie wichtig eine Fortsetzung der Hilfe für die Verbesserung der Lebensqualität in der 35 000-Einwohner-Stadt ist. Bürgermeister Bdeba übergab landestypische Geschenke und lud Großmann ein, ihn in Atar zu besuchen.

Im folgenden Gespräch beschrieb Bdeba, welche Unterstützung aus Nagold den größten Wert in Atar habe. Oberbürgermeister Großmann sagte zu, die Möglichkeiten dafür zu prüfen. Er halte es für gut, wenn Ausstattung, die in Nagold nicht mehr benötigt wird, in Atar weiter genutzt werden könne. Überhaupt freue er sich über die enge und freundschaftliche Beziehung nach Atar, die er gerne fortsetzen und weiter ausbauen möchte.

Mit den Verhältnissen vertraut

Dabei setzt er auf die Zusammenarbeit mit dem Verein Helfende Hände Nagold, dessen Vorsitzende Gaby Frey ebenfalls anwesend war. Der Verein leistet seit mehr als 20 Jahren humanitäre Hilfe in Mauretanien, Uganda und Burundi und ist mit den Verhältnissen dort bestens vertraut.