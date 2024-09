Besuch aus Horb in Burundi: Medizin ohne Bürokratie, Inflation, Benzinknappheit

1 Silke Kintrup war bei der Geburt eines Jungen dabei – für sie ging ein Herzenswunsch in Erfüllung. Foto: Kintrup

Silke Kintrup, die frühere Mitarbeiterin in der Arztpraxis von Rainer Schach, besuchte ihren ehemaligen Chef an dessen Wirkungsort in Afrika. Die Situation für die Menschen in Burundi ist derzeit von Benzinknappheit und hoher Inflation geprägt.









Mit den Worten „Versprochen ist versprochen – ich komme Sie auf jeden Fall in Afrika besuchen“ verabschiedete sich Silke Kintrup, die über 40 Jahre mit dem Altheimer Allgemeinmediziner Rainer Schach zusammengearbeitet hatte, von ihrem Chef an dessen letztem Arbeitstag im Dezember 2023 an alter Wirkungsstätte. Der beliebte Arzt wechselte seinen Wohnsitz nach Bujumbura, der größten Stadt im ostafrikanischen Burundi.