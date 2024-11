Conrad Lehmann aus der sächsischen Partnerstadt Glashütte wird auch in diesem Jahr zwei Tage in Schramberg mit Spezialitäten zu Gast sein.

Pünktlich zum 1. Advent werden die in Schramberg beliebten Backwaren aus der sächsischen Partnerstadt Glashütte im Erzgebirge wieder zu erwerben sein.

In Kooperation mit Johannes Kempf vom Porzellanhaus Schinle wird Bäckermeister Conrad Lehmann vor dem Schaufenster dieses Ladengeschäfts in der Schramberger Fußgängerzone am Freitag, 29. November, zwischen 9 und 18 Uhr und tags darauf, am Samstag 20. November von 9 bis 14 Uhr zu Gast sein und seine Produkte anbieten – so lange der Vorrat reicht.

Schon viele Bestellungen

Bäckermeister Conrad Lehmann aus der sächsischen Partnerstadt ist seit vielen Jahren mit Schramberg verbunden. Auch dieses Jahr wird er persönlich beraten und die von seinem Vater Joachim und ihm in Glashütte gebackenen Köstlichkeiten anbieten. Im Sortiment ist, wie in den vergangenen Jahren, selbstverständlich der bekannte Rosinenstollen, wie auch der eigens für Schramberg kreierten Partnerschaftsstollen mit getrockneten Kirschen und Schokoladenstückchen für den es auch schon zahlreiche Vorbestellungen gibt.

Gerne in Schramberg

Reine Mandelstollen und auch der in Sachsen bekannte Mohnstollen ergänzen das Angebot. Conrad Lehmann freut sich über die vielen Gespräche in Schramberg und verrät, dass er sich inzwischen einen Advent nur noch mit einem Besuch hier im Schwarzwald vorstellen kann.