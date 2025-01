Besuch aus der Bundesliga: Ettenheimer Handball-Juniorinnen trainieren mit dem Profi

1 Frederik Simak (Mitte in Blau) und sein Bruder Axel zeigten sich beim Training mit den Ettenheimer Juniorinnen begeistert. Foto: Chaloupka

Die B- und C-Juniorinnen aus Ettenheim haben den Brüdern Frederik und Axel Simak ihr Können gezeigt. Die Handballer vom TBV Lemgo und der SG Köndringen/Teningen hatten viel Lob für die jungen, ebenfalls erstklassigen, Talente übrig.









Dass sich die Nachwuchsarbeit der SG Altdorf/Ettenheim in jüngerer Vergangenheit auf einem konstant immer höheren Niveau bewegt, verdeutlicht der Umstand, dass nahezu alle Mannschaften im Jugendbereich derzeit auf dem höchstmöglichen Niveau spielen. Die weibliche C-Jugend belegt beispielsweise in der Oberliga ungeschlagen Rang eins und die weibliche B-Jugend liegt aussichtsreich im Rennen, wenn es um die Zielsetzung geht, sich für die Meisterrunde in der Bundesliga zu qualifizieren.