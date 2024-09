Die interessierten Gäste reisen im Zuge ihres zweitägigen Ausflugs in den Schwarzwald an. Dabei erhielten sie vor Ort Informationen über die geleistete Arbeit zur Landschaftsoffenhaltung und Pflege.

Der Besuch wurde über den Tourismus-Manager der Stadt Schiltach, Christian Jäckels organisiert, da er seine Wurzeln im Saarland hat und nachwievor, nicht zuletzt familiär, weiterhin beste Kontakt nach dorthin hat.

Ortsvorsteher Stefan Maier nahm die 26-köpfige Gruppe samt Reisebus in Hinter-Wittichen in Empfang. Nach Vorstellung des Ortes und seiner Besonderheiten, den Umständen wie es zu dem Projekt der Dorfgemeinschaft kam, nannte er auch die ihm zufolge durchaus beeindruckenden Zahlen der geleisteten Arbeitsstunden und des verbauten Materials.

Zur Veranschaulichung wurde im Anschluss eine der Weiden in Hinter-Wittichen begutachtet, die aktuell in der Beweidung war.

Zusammenarbeit wichtig

Die anwesenden Mitglieder vom Landesverband zeigten sich beeindruckt, was im Tal geleistet wurde. Immer wieder war zu hören, dass sie selbst so etwas nicht kennen und sie stellten auch in Frage, dass so etwas in ihrer Region mit dieser Arbeitsleistung aus der Bevölkerung umsetzbar wäre.

Maier ergänzte aber auch, dass ohne einen Bewirtschafter der der Dorfgemeinschaft vertraut und eine gute Zusammenarbeit lebt, so ein Projekt definitiv nicht möglich ist. Nach über einer Stunde, in der eine Vielzahl von Fragen gestellt und beantwortet wurden, verabschiedete Maier die angenehme Besuchergruppe wieder aus dem Schwarzwaldtal.

Dank und Abschied

Sowohl Maier als auch der Organisator Christian Jäckels erhielten vor dem abschließenden Erinnerungsfoto noch einen Präsentkorb überreicht. Nach den Dankesworten wurde auch dafür geworben, gerne mal wieder im schönen Schwarzwald vorbeizuschauen.