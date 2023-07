Der Sommer macht Pause, das zeigt sich an den vergleichsweise recht kühlen Temperaturen. Hat das Einfluss auf den Besuch der Markttage in Lahr? Wir haben uns am Samstag umgehört.

Am frühen Samstagmorgen hat es wie aus Eimern geschüttet. Gegen zehn Uhr, beim verabredeten Treffen mit der neuen Marktmeisterin (siehe Info), scheint die Sonne, wenn auch nur kurz. Die meiste Zeit ist nicht nur der Himmel in Lahr bewölkt. Es weht ein leichter Wind und es ist für die Hundstage, wie die statistisch heißeste Zeit im Jahr heißt, deutlich zu kühl. Die Marktbeschicker und die Besucher nehmen diese Kapriolen der Wetterfrösche gelassen. Für viele der Standbetreiber ist das Wetter sogar besser, wenn man die Hitze der vergangenen Wochen als Vergleich heranzieht.

Der Regenschauer habe nur die Kunden abgeschreckt, die früh am Morgen kommen, sagt Fritz Lehmann: „Das derzeitige Wetter ist für mein Obst und Gemüse auf jeden Fall besser.“ Unter dem Strich würde sich bei dem derzeitigen Sommerloch nur die Zeitachse etwas verschieben. Er – wie auch alle anderen Marktbeschicker – registriere derzeit eher die Ferienzeit, weniger das „schlechte“ Wetter.

Bei der großen Hitze würde Salat zum Beispiel deutlich schneller welken. Das wäre aber am Donnerstag auf dem Schlossplatz gravierender. Lehmann ist auch da mit dem Stand vertreten. Der Markt beginnt deutlich später. Wenn die Hitze zu groß wird, sei irgendwann Schluss. Das bestätigen alle befragten Standbetreiber, die Obst und Gemüse anbieten.

Angelica Holzer ist mit „Geli’s Kaffeestand“ hier, der am Durchgang zum Sonnenplatz steht. Bei unserem Besuch sind die zwei Stehtische besetzt. Wenn es sehr heiß ist, kommen die Gebäckstücke, die Schokolade enthalten, einfach in den Kühlschrank. Aber: „Kaffee geht immer.“ Soll heißen: Es kommen auch Marktbesucher, die bei sengender Sonne nicht auf eine Dosis Koffein verzichten wollen. Das gelte auch für die Waffeln, die sie anbietet. Die gingen an diesem Samstag übrigens besonders gut. Am Ende des Rundgangs gab es keine mehr. „Der Teig ist aufgebraucht.“

Mustafa Tahacelik bietet Blumen neben dem Eingang zur Tiefgarage an. Wenn es sehr heiß ist, hat er mehr Topfpflanzen und weniger Schnittblumen im Angebot. Astern und Rosen sind bei Hitze übrigens weniger empfindlich. Das erklärt er einer Kundin, die sich dann für einen Strauß Astern entscheidet. Bei einem Wetter wie diesem kaufen die Kunden neben den Astern eher Rosen, Gladiolen oder Sonnenblumen, die in Wasserkübeln stehen.

Lasse Stübing hat eine Fischzucht im Kinzigtal. Er ist neben Lahr auch auf den Märkten in Gengenbach und Haslach vertreten. Die Forellen liegen auf Eis, das Thermometer zeigt Minus zwei Grad. Stübing hat einen Kühlschrank am Stand, daher ist die Hitze nicht das Problem. Anders sieht es in der Zucht aus, wenn die Sonne brennt und es nicht regnet. Die Hitze wäre nicht das Problem, wenn es genug regnen würde. So aber geben die Steine, die sehr gut Wärme speichern, die Hitze ungemindert ab. Das Wasser ist zu warm. Der Züchter muss daher auf das Wetter achten und darauf, wie er seine Fische in der Zucht behandelt.

Neue Marktmeisterin Bianca Riehle

Bianca Riehle ist seit April neue Marktmeisterin in Lahr. Sie betreut alle drei Markttage: Samstag und Dienstag auf dem Marktplatz, donnerstags auf dem Schlossplatz. Sie überwacht die Stände im Auftrag des Ordnungsamtes und vermittelt bei Fragen zwischen den Marktbeschickern und der Stadtverwaltung. Die Frage, warum die Marktmeisterin, die seit drei Jahren Rentnerin ist, am Samstag spätestens um sieben Uhr auf dem Markt ist, beantwortet sie so: Irgendwann fehlte eine Abwechslung im Rentnerdasein. Und da sie in ihrer beruflichen Zeit beim Ordnungsamt im Lahrer Rathaus bereits als Stellvertreterin von Werner Weinbrecht, ihrem Vorgänger als Marktmeister, regelmäßig mit den Marktbeschickern zu tun gehabt hat, sei die Aufgabe genau richtig.