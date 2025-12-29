Besuch an Nagolds Zellerschule: Saskia Esken stellt sich Fragen der Zehntklässler

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Saskia Esken stellte sich bei ihrem Besuch der Nagolder Zellerschule den Fragen der Schülerinnen und Schüler.
„Frau Esken, was machen Sie eigentlich den ganzen Tag?“– solche und viele weitere sehr direkte Fragen stellten die Schülerinnen und Schülern der Zellerschule in Nagold der SPD-Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Calw/Freudenstadt, Saskia Esken. In Begleitung von Oberbürgermeister Jürgen Großmann besuchte Esken die im Umbau befindliche Gemeinschaftsschule. Und die Jugendlichen hatten der Abgeordneten viel zu sagen – und noch mehr zu fragen.