Besuch am Seminar in Freudenstadt

1 Zu Besuch am Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Grundschullehrkräfte in Freudenstadt war Landtagsabgeordneter Timm Kern (links). Foto: Büro Kern

Von der Bezahlung der Grundschullehrer bis zur Verzahnung von Studium und Referendariat reichte das Gesprächsspektrum bei einem Besuch von FDP-Landtagsabgeordnetem Timm Kern am Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Grundschullehrkräfte.









Immer am 1. Februar starten an dem Seminar die angehenden Grundschullehrkräfte in ihren 18-monatigen Vorbereitungsdienst. FDP-Landtagsabgeordneter Timm Kern, der auch bildungspolitischer Sprecher seiner Fraktion ist, besuchte das Seminar, um sich mit der Leitung des Hauses und den Seminarsprechern der Ausbildungskurse 2023 und 2024 auszutauschen. Über den Besuch informiert das Büro des Abgeordneten in einer Mitteilung.