Neue Charter-Firma am Flugplatz: So viel kostet ein Flug von Lahr nach Mailand und zurück

Auf dem Flugplatz hat sich ein neues Charter-Unternehmen angesiedelt. Sai Air arbeitet vor Ort mit fünf Piloten. Unsere Redaktion durfte hinter die Kulissen blicken.
Der Hangar auf dem Lahrer Flugplatz ist vollgepackt mit Flugzeugen, doch die Maschine von Sai Air fällt beim Betreten der riesigen Halle sofort auf – es ist der größte Flieger dort. Die zweimotorige Maschine vom Typ P2012 Traveller bietet Platz für neun Passagiere, hat eine Reisegeschwindigkeit von bis zu 333 Kilometern pro Stunde und eine Reichweite von rund 1000 nautischen Meilen, also etwa 1850 Kilometer, erzählt Adem Rebell beim Besuch unserer Redaktion. Wobei man bei längeren Flügen einen Zwischenstopp bei etwa 1000 Kilometern einlege, so der Geschäftsführer von Sai Air.