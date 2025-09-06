Bestsellerautor: Stuckrad-Barre: Literaturbranche von Langweilern geprägt

Romanautor Benjamin von Stuckrad-Barre hat wenig warme Worte für seine Branche. Bei einer Autorin ist das allerdings ganz anders.
Braunschweig - Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre lässt kaum ein gutes Haar an seiner eigenen Branche. Der Literaturbetrieb sei innerhalb der Kunstwelt der langweiligste Bereich, "notorisch verklemmt" und von "Langweilern und Bedeutungshubern" geprägt, sagte er der "Braunschweiger Zeitung". Weiter frotzelte er: "Stipendien und Preise erhalten die, deren Bücher möglichst kompliziert sind und keinen Spaß machen."