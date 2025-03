Bestseller: Autorinnen-Duo trägt Jussi Adler-Olsens Erfolgsreihe weiter

3 Der elfte Teil von Jussi Adler-Olsens Mørck-Reihe ist in Dänemark in den Handel gekommen. Foto: Steffen Trumpf/dpa

Ihr Unterfangen gilt als das «schwere Krimi-Erbe Dänemarks»: Zwei Autorinnen führen die Krimi-Reihe von Erfolgsautor Jussi Adler-Olsen fort. Den Kritikern gefällt's.









Kopenhagen - Neue Krimi-Nahrung für die Fans von Bestseller-Autor Jussi Adler-Olsen: In Dänemark ist ein mit Spannung erwarteter Folgeroman der Reihe um den Sonderermittler Carl Mørck erschienen. In "Døde sjæle synger ikke" erzählt das dänische Autorinnen-Duo Line Holm und Stine Bolther die Geschichte um das Sonderdezernat Q der Kopenhagener Polizei in enger Zusammenarbeit mit Adler-Olsen weiter und ergänzt sie dabei um eine neue, geheimnisvolle Romanfigur. In Deutschland wird der Thriller im Herbst mit dem Titel "Tote Seelen singen nicht" in den Handel kommen.