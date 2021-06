1 Erfolgreiche Autorin: Lucinda Riley Foto: dpa/Roni Rekomaa

Sie hat mehr als 30 Millionen Bücher verkauft und stand in vielen Ländern an der Spitze der Bestseller-Listen. Jetzt ist die nordirische Schriftstellerin Lucinda Riley gestorben.

London - Die Bestseller-Autorin Lucinda Riley ist tot. Das bestätigte ihre Familie auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in London am Freitag. In einer Mitteilung auf der Webseite des britischen Verlags Pan Macmillan hieß es, die in Nordirland geborene Schriftstellerin sei am Morgen des 11. Juni im Kreis ihrer Familie nach einem mehrjährigen Krebsleiden gestorben. Medienberichten zufolge soll Riley Mitte fünfzig gewesen sein. Ihr genaues Alter war nicht bekannt.

Liebe und Freundlichkeit

„Lucinda berührte das Leben all derer, denen sie begegnete und die ihre Geschichten lasen. Sie versprühte Liebe und Freundlichkeit in allem, was sie tat und sie wird uns alle für immer inspirieren“, hieß es in der Mitteilung im Namen der Familie.

30 Millionen verkaufte Exemplare

Riley, die zunächst eine Schauspielkarriere eingeschlagen hatte, orientierte sich nach einer schweren Virus-Erkrankung im Alter von 23 Jahren um. Mit riesigem Erfolg: Nach Angaben ihres Verlags wurden weltweit insgesamt 30 Millionen Exemplare ihrer Bücher verkauft. In 25 Ländern schaffte sie es an die Spitze der Bestseller-Liste. Mit ihrem Roman „Die verschwundene Schwester“ (Goldmann) stand sie zuletzt auch in Deutschland an der Spitze der „Focus“- und „Spiegel“-Belletristik-Bestsellerlisten.