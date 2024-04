Klaus-Peter Wolf macht mit „Ostfriesenhass“ Station in Nagold

1 Klaus-Peter Wolf lebt und arbeitet in Ostfriesland. Foto: Wolfgang Weßling

Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf geht mit seinem neuesten Roman auf eine ausgedehnte Tournee. Am 15. Mai ist er ab 19.30 Uhr auch im Kubus in Nagold zu Gast.









Klaus-Peter Wolf lebt als freier Schriftsteller in der ostfriesischen Stadt Norden, wo auch sein Held Dr. Bernhard Sommerfeldt als Hausarzt praktizierte. Nach Jahren im Ruhrgebiet, Westerwald und in Köln zog es ihn an die Küste Ostfrieslands.