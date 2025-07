Absolventen der Gewerblichen Schule in Lahr haben das Abi in der Tasche

1 Alle angetretenen Schüler haben ihre Prüfung bestanden. Foto: Kleinschmidt (Symbolfoto) Alle 29 Absolventen des Technischen Gymnasiums an der Gewerblichen Schule haben ihr Abitur bestanden.







Link kopiert



„Alle bestanden“ hieß es am Montag für die zu den mündlichen Prüfungen angetretenen Abiturienten des Technischen Gymnasiums an der Gewerblichen Schule. Nun haben alle 29 Absolventen ihr Abi in der Tasche.