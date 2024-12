Bestleistung in Schömberg: Weltrekord sorgt noch einmal für Glücksgefühle

1 Tanja Höschele und Schömbergs Bürgermeister Matthias Leyn freuen sich über den geglückten Weltrekordversuch am Himmelsglück-Turm. Dafür darf sich die Extremläuferin ins Goldene Buch der Gemeinde eintragen. Foto: Verena Parage

Knapp zwei Monate liegt Tanja Höscheles erfolgreicher Weltrekordversuch in Schömberg zurück. In zwölf Stunden bezwingt die Extremsportlerin 12 900 Höhenmeter auf dem Himmelsglück-Turm. Das bringt ihr nun einen Eintrag ins Goldene Buch ein.









Am 17. Oktober schleppte sich Tanja Höschele wie eine alte Frau mit ihrem Köfferchen am Pforzheimer Hauptbahnhof die Treppe zu Gleis 3 hoch. Dabei ist die Extremsportlerin aus Straubenhardt-Schwann eigentlich fit wie ein Turnschuh. Dass es an diesem Donnerstag anders war, das lag am Weltrekord, den sie tags zuvor auf dem Himmelsglück-Turm in Schömberg aufgestellt hatte: 129 Mal ist sie diesen innerhalb von zwölf Stunden hoch und runter gelaufen. Das bedeutet 12 900 Höhenmeter – und tags darauf einen Riesenmuskelkater, wie die 53-Jährige nun im Schömberger Rathaus erzählt.