Besteuerung in Basel: Kommt der automatische Steuerabzug?

Die politische Linke in Basel fordert einen Direktabzug der Lohnsteuer. So soll das Risiko von Steuerschulden verringert werden. Warum die Bürgerlichen das Vorhaben kritisch sehen.
Wenn es nach dem Willen der politischen Linken in Basel geht, sollen im Stadtkanton künftig zehn Prozent des Lohns direkt an die Steuerverwaltung überwiesen werden. Nur per ausdrücklichem Widerspruch erhalten Arbeitgeber ihren bisherigen Lohn und zahlen die Steuer selber. Das ist das Ziel der Initiative „Keine Steuerschulden dank Direktabzug“ der Sozialdemokratischen Partei Basel-Stadt. Gegenwind erfährt diese Forderung von Seiten der Bürgerlichen.