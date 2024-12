Fußball Landesliga Gute Entwicklung beim SV Seedorf

In der Saison 2023/24 noch knapp dem Abstieg entgangen, entwickelte sich der SV Seedorf nach dem personellen Umbruch in dieser Spielzeit zu einer Spitzenmannschaft, die an einem guten Tag jeden Gegner in der Liga schlagen kann. Mit 26 Punkten und 27:22-Toren landete das Team von Trainer Emanuele Ingrao auf Platz sechs.