Bestenehrung der IHK Reutlingen: Zwei Azubis aus dem Zollernalbkreis schneiden hervorragend ab

„Über 100 Absolventinnen und Absolventen haben ihre IHK-Aus- oder Fortbildung im Jahr 2023/2024 mit der Note 1 abgeschlossen“, heißt es in einer Mitteilung der IHK Reutlingen. „Sie haben wirklich Großes vollbracht“, wird IHK-Präsident Christian O. Erbe in der Mitteilung zitiert. Zwei Auszubildende aus dem Zollernalbkreis schnitten besonders gut ab.

Alina Egle

Mit mindestens 92 von 100 Punkten haben 105 Auszubildende und 13 Weiterbildungsteilnehmer den Grundstein für ihre berufliche Zukunft gelegt. IHK-Präsident Christian O. Erbe überreichte ihnen die Auszeichnung für die Bestnote 1 vor 470 Gästen in den Pfullinger Hallen.

„Mit diesem Abschluss stehen Ihnen die Welt und die Türen offen.“ Sowohl Unternehmen als auch Gesellschaft bräuchten clevere, engagierte und motivierte junge Menschen, die etwas bewegen und voranbringen wollen. „Nutzen Sie Ihre Chance, es gibt so viele Möglichkeiten wie nie.“

Neun Landesbeste in ihrem Beruf

Neun Auszubildende aus der Region Neckar-Alb schafften es im landesweiten Vergleich sogar auf Platz 1. Sie waren in ihrem Ausbildungsberuf jeweils der oder die Beste in ganz Baden-Württemberg. Diese herausragende Leistung gilt es nun zu nutzen. „Viele von Ihnen haben sicher schon einen Plan im Kopf, was sie daraus machen“, so Erbe.

Unter den landesbesten Azubis befinden sich Alina Egle, die eine Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Volksbank Hohenzollern-Balingen abgeschlossen hat sowie Lea Gomeringer (Textil- und Modeschneiderin bei der Mey GmbH & Co. KG in Albstadt).

Unterstützung hilft

Zum Erfolg der Prüflinge habe bei vielen auch ein engagiertes Umfeld beigetragen: Ausbilder, Lehrer, Dozenten, Prüfer, Eltern, Freunde. „Ohne die Ermutigung und Unterstützung wären Sie heute nicht hier und gehörten zu den Besten“, dankte ihnen der IHK-Präsident.