Besteller-Autor kämpft gegen Mafia: Ein Clan gilt rund um Tübingen als sehr stark

Die Spuren der italienischen Mafia führen laut Bestseller-Autor Sandro Mattioli auch in die Region Tübingen. Er erklärt, wie die Mafia sichtbar gemacht werden könnte.
Sandro Mattioli ist Journalist, Berater und Autor des Spiegel-Bestsellers „Germafia“. Als Vorsitzender des Berliner Vereins Mafianeindanke engagiert er sich politisch gegen die Italienische Organisierte Kriminalität. Mattioli stammt aus Heilbronn, studierte in Tübingen. Er kennt einen ehemaligen Clan-Boss, Angehörige von Mafia-Opfern, Staatsanwälte und Ermittler. Auch über Tübingen und die Region hat er in Ermittlungsakten gelesen.