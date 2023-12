Beste Wohnideen 2023: Stuttgarter Innenarchitekten siegreich beim renommierten Interior-Preis

23 Auf den gelungenen Materialmix kommt es an: behagliche Aus- und Einblicke zu einem von Swa.Studio neu gestalteten Haus am Staffelsee. Foto: Sorin Morar/ag

Deutschlands wichtigster Innenarchitekturpreis geht an Fabian Freytags Berliner Wohnung im Stil der 20er Jahre. In Stuttgart gib’s eine coole, kinderfreundliche Villa. Und diese Ideen begeistern die Jury an den Interieurs von „Best of Interior 2023“ besonders.









Link kopiert



Und was passiert mit der Zimmerdecke? Was soll da schon passieren, werden sich jetzt alle fragen, die ihre Wohnung neu einrichten, ob mit oder ohne professionelle Unterstützung. Eine Decke ist nun mal eine Decke, meist eine weiße oder möglichst helle Fläche mit einem Loch für Stromkabel für eine Hängeleuchte oder mehreren Aussparungen, in denen Lichtstrahler platziert sind. Stuck oder Holz über dem Kopf? Findet man höchstens noch in Gründerzeitwohnungen oder in der alpinen Architektur, aber nicht in einer Frankfurter oder Stuttgarter Neubauwohnung.