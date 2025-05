Am 1. Mai lockte die Trachtenkapelle Nußbach viele Gäste an. Und auch die Walpurgisnacht zuvor war wieder ein schöner Erfolg.

Schon zur Mittagszeit kamen zahlreiche Besucher, darunter natürlich viele Wandergruppen oder Radfahrer aus näherer und auch weiterer Umgebung.

Die Helferinnen und Helfer hatten über Stunden alle Hände voll zu tun, die Gäste zufrieden zu stellen. Denn Hunger brachten alle mit, dem aber aus dem Angebot der Festküche gerecht werden konnte. Bei einer großen Auswahl fanden alle das Richtige.

Die Bedienungen waren gefordert. Die Jungmusiker halfen aber fleißig mit beim Abräumen des Leerguts. Und noch einen Job hatten die Nachwuchsmusiker: In der kleinen Waffelbäckerei bereiteten sie frische Waffeln für die Gäste zu. Bei der großen Auswahl an der Kuchentheke lockte nicht nur ein Stück zum Verzehr.

Ein Tag voller Musik

Der ganze Feiertag war untermalt mit Blasmusik. Zur Eröffnung am Mittag war es die Musikkapelle aus Oberwinden, die mit abwechslungsreichen und beliebten Musikstücken die Gäste unterhielt. Im Anschluss kam der Musik- und Trachtenverein aus Neuhausen auf die Bühne, ebenfalls mit herzlichem Beifall empfangen. Nach diesem gelungenen Auftritt war dann zum Ausklang die Trachtenkapelle aus Niederwasser angesagt. Den Gästen gefiel’s, fast immer wurde bei bekannten Melodien mitgeklatscht oder gesungen.

Die hohe Besucherzahl hatte die Trachtenkapelle bestimmt auch dem schönen Frühlingswetter zu verdanken. Viele Maiwanderer waren unterwegs, welche beim Fest eine Einkehr planten oder gar den Festplatz in Nußbach zum Ziel wählten.

Bei strahlendem Sonnenschein waren auch Tische und Bänke vor dem Zelt aufgestellt, auch hier waren alsbald die meisten Plätze belegt, Schattenplätze waren gefragt.

Junges Publikum zur Nacht

Schon am Vorabend erlebten die Mitglieder der Trachtenkapelle Nußbach einen Besucheransturm, nämlich zu der inzwischen sehr beliebten Walpurgisnacht. Überwiegend junge Leute werden von dieser Veranstaltung angezogen. Auch hier war im und vor dem Festzelt einiges los, Partynacht war angesagt. Ab 20 Uhr ging’s los, DJ Deep Breath gab sein Bestes, moderne Schlager, Beat und Deutsche Welle begleiteten abwechselnd durch die Nacht. Und verweilen konnten die Gäste an der großen Bar, am Likörstand oder an der Bierlaube.

Die viele Arbeit hat sich gelohnt

So kann die Vorstandschaft zufrieden zurückschauen. Die viele Arbeit und die Vorbereitungen, die zu solch einem Doppelfest nötig sind, haben sich gelohnt. Der Vorsitzende Simon Wiesenbach freute sich über die zahlreichen Helfer im Vorfeld und den Zusammenhalt im Verein. Dies sei die beste Voraussetzung dafür, so eine Veranstaltung überhaupt in Angriff zu nehmen. Denn noch während der Nacht wurde das Innere des Festzeltes mit Tischen und Bänken für das Maifest vorbereitet. Auch ist diese Fest eine wichtige Einnahmequelle für den Verein, denn Instrumente und Noten werden immer benötigt.