Beste Redner gesucht: Lahrerin möchte sich bei „Germany’s next Speaker Star“ durchsetzen

Die Diplom-Volkswirtin Nastya Koeva kämpft um einen Platz unter den Top 20 des Wettbewerbs. In ihrem Beitrag plädiert sie für die Besinnung auf authentische menschliche Stärke.
Der Wettbewerb „Germany’s next Speaker Star“ gilt als einer der größten Redner- (im Englischen „Speaker“) Wettbewerbe im deutschsprachigen Raum. Er wird von der „Speaker Stars Allianz“ in Kooperation mit der Rednerverband German Speakers Association (GSA), der „5 Sterne Redner Agentur“ sowie dem Unternehmer Hermann Scherer veranstaltet. Die Lahrerin Nastya Koeva hat sich nun mit ihrem Beitrag für die aktuelle Votingphase qualifiziert, wie sie in einer Pressemitteilung berichtet.