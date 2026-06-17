Beste Redner gesucht: Lahrerin möchte sich bei „Germany’s next Speaker Star“ durchsetzen

Die Diplom-Volkswirtin Nastya Koeva kämpft um einen Platz unter den Top 20 des Wettbewerbs. In ihrem Beitrag plädiert sie für die Besinnung auf authentische menschliche Stärke.

Der Wettbewerb „Germany’s next Speaker Star“ gilt als einer der größten Redner- (im Englischen „Speaker“) Wettbewerbe im deutschsprachigen Raum. Er wird von der „Speaker Stars Allianz“ in Kooperation mit der Rednerverband German Speakers Association (GSA), der „5 Sterne Redner Agentur“ sowie dem Unternehmer Hermann Scherer veranstaltet. Die Lahrerin Nastya Koeva hat sich nun mit ihrem Beitrag für die aktuelle Votingphase qualifiziert, wie sie in einer Pressemitteilung berichtet.

Koeva ist Diplom-Volkswirtin, „Leadership-Expertin“ und Rednerin an der Schnittstelle von Wirtschaft, Mensch und Technologie. Sie ist Gastlektorin an der Wirtschaftsuniversität Varna in Bulgarien, spricht fünf Sprachen, unterstützt Unternehmen und Einzelpersonen in Transformationsprozessen und verfügt über Bühnenerfahrung aus Formaten wie dem Internationalen Speakerslam und dem „Silent Speaker Battle“. Ehrenamtlich engagiert sie sich als Mentorin für Jugendliche mit dem Fokus auf Schlüsselkompetenzen und die Gestaltung ihrer Zukunft.

Nun kämpft sie unter insgesamt mehr als 200 Bewerberinnen und Bewerber aus Deutschland, Österreich und der Schweiz um den Einzug in die Top 20 des Wettbewerbs – und damit um die Teilnahme an der ersten sogenannten Live-Audition am 15. August.

Koeva sieht die KI vor allem als menschliche Herausforderung

Koeva nutzt die Bühne laut Pressemitteilung, um eine aktuelle Botschaft zu vertreten: Während Unternehmen Milliarden in Künstliche Intelligenz (KI) investieren und technologische Entwicklungen ganze Berufsbilder verändern, bleibt das menschliche Potenzial vieler Personen weitgehend ungenutzt. „Die KI-Revolution ist nicht nur eine technologische Herausforderung, sondern vor allem eine menschliche“, so Koeva in ihrer Pressemitteilung. Man spreche viel darüber, was Maschinen künftig können werden. „Die entscheidendere Frage lautet jedoch: Was macht uns als Menschen aus und wie nutzen wir unsere Fähigkeiten bewusst?“, betont die Rednerin.

Mit ihrem zweiminütigen Wettbewerbsbeitrag „Stop Performing. Start Being.“ plädiert sie – trotz des englischen Titels auf deutscher Sprache – in eigenen Worten für eine Rückbesinnung auf Selbstführung, innere Klarheit und authentische menschliche Stärke.

Der zweiminütige Beitrag der Lahrerin ist online einsehbar

Ihrer Ansicht nach schöpfen viele Menschen ihr Potenzial nicht aus, weil sie sich von Ängsten, gesellschaftlichen Erwartungen und dem Druck permanenter Selbstoptimierung leiten lassen. Besonders junge Menschen stünden vor der Herausforderung, ihren Platz in einer Welt zu finden, die sich durch Digitalisierung, KI und gesellschaftlichen Wandel rasant verändert. „Die Zukunft braucht nicht noch mehr perfekte Menschen“, so Koeva. „Sie braucht Menschen, die sich selbst kennen, Verantwortung übernehmen und den Mut haben, ihre eigene Stimme zu finden. Technologie wird immer leistungsfähiger. Umso wichtiger wird die Fähigkeit, bewusst, kreativ und menschlich zu handeln.“

Der Beitrag

In der aktuellen Votingphase können Jury und Publikum Stimmen für Videos der Kandidaten abgeben. Nastya Koevas Beitrag ist im Web abrufbar unter: https://speakerstars.de/videos/nastya-koeva-gnss-2026/. Der Wettbewerb ist laut Mitteilung karitativ ausgerichtet, der „Speaker Stars Spendenmarathon“ sowie das Finale – beide im Herbst im hessischen Bad Soden – kommen der Hakuna Matata Foundation zugute. Die Stiftung unterstützt vor allem die Gesundheitsvorsorge und Früherkennung von Augenerkrankungen im schulischen Bereich in Kenia.