1 Hat aufgrund von Spielermangel bei der SG Empfingen zuletzt selbst wieder mittrainiert: Trainer Philipp Wolf. Foto: Wagner

Drei Niederlagen in Serie kassierte die SG Empfingen zuletzt. Um nicht in eine Negativspirale zu entgleiten, sollte gegen den Heimatclub von Joshua Kimmich – den VfB Bösingen – schon etwas Zählbares geholt werden, was aber gegen die Tormaschine aus der Nachbarschaft nicht gerade einfach wird.















(hhu). SG Empfingen - VfB Bösingen (Samstag, 14.30 Uhr). Dabei war Empfingen zuletzt eigentlich nur gegen die starken Reutlinger so gut wie chancenlos und hatte insgesamt nur gegen Trossingen eine schlechte Halbzeit. Nützt am Ende alles nichts: man holte keine Punkte.

In der Vorrunde stehen noch zwei Begegnungen an und die SG hat immer noch acht Zähler Abstand zum unteren Relegationsrang. Damit dies so bleibt, sollte möglichst gegen den kommenden Gegner der Bock umgestoßen werden, was aber aus verschiedensten Gründen nicht einfach wird. Da ist zunächst einmal die Mannschaft von Trainer Peter Leopold, die sehr torhungrig ist, und defensiv kompakt steht. Besonderes Augenmerk liegt da auf den Müller Brüdern Marius und Thorsten, die immer für ein Treffer gut sind. Der VfL Nagold hat zuletzt leidvoll erfahren wie stark der Tabellenvierte auftreten kann.

Mit 55 Treffern hat Bösingen die meisten Tore der Liga erzielt, was aber Hoffnung macht ist, dass sie auch zwei mehr kassiert haben als die SG. Dann kommt die aktuelle Coronasituation dazu, die vieles erschwert. "Wir haben einen Impfdurchschnitt von über 90 Prozent, aber auch ganz normal kranke Spieler, die zur Zeit nicht trainieren können. Dazu hat sich Philipp Kress zuletzt an den Bändern verletzt und Marcel Trick einen Cut zugezogen. So war die Trainingsbeteiligung schlicht bescheiden", so Wolf, der selbst mittrainierte, um am Samstag sogar die Bank auffüllen müsste, wenn sich die personelle Lage nicht bessert. "Besser als gar nichts bin ich immer noch", meint der engagierte Coach, auch weil er ein Jahr fast nicht mehr trainiert hat. So muss die SG eventuell Unterstützung aus der Zweiten bekommen, um genug einsatzfähige Spieler im Kader zu haben. Nimmt man alles zusammen, also Niederlagenserie, kranke und verletzte Spieler, dann sind dies schlechte Vorzeichen für das Spiel am Samstag. Aber im Fußball kommt vieles manchmal anders.