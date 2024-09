Beste Nachwuchshandwerker: Elf Platzierungen gibt es für den Landkreis Freudenstadt

Die besten Auszubildenden des regionalen Handwerks stehen fest. Bei der diesjährigen Deutschen Meisterschaft im Handwerk – German Craft Skills – wurden 70 Gesellen aus den Landkreisen Freudenstadt, Reutlingen, Tübingen, Sigmaringen und Zollernalb ausgezeichnet. Das Ergebnis im Bezirk der Handwerkskammer Reutlingen: 36 erste Plätze, 22 zweite und zwölf dritte Plätze, das teilt die Handwerkskammer Reutlingen mit.

Etwa jede dritte Auszeichnung ging in diesem Jahr an eine Gesellin: Insgesamt 22 Frauen sicherten sich einen Platz auf dem Siegertreppchen, darunter auch in nach wie vor männlich dominierten Handwerksberufen, so beispielsweise eine Elektronikerin sowie eine Malerin und Lackiererin. Teilnahmeberechtigt waren in diesem Jahr 350 junge Handwerker, die ihre Gesellen- und Abschlussprüfungen mit der Note „gut“ oder besser abgeschlossen hatten.

„Die Deutsche Meisterschaft ist eine ideale Plattform für talentierte Nachwuchskräfte, sich mit anderen zu messen und das Können unter Beweis zu stellen. Eine gute Platzierung ist eine tolle Bestätigung und natürlich auch für den weiteren Karriereweg von Vorteil“, weiß Christiane Nowottny, Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer Reutlingen. So winkt den Erstplatzierten auf Landes- und Bundesebene die Chance auf ein Weiterbildungsstipendium der Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung in Höhe von 8100 Euro.

Der Wettbewerb unterstreiche die hervorragende Arbeit, die in den Ausbildungsbetrieben geleistet werde. „Ohne engagierte Ausbilder gibt es keine qualifizierten Fachkräfte. Daher ist jede Qualifikation für den Wettbewerb und erst recht jede Auszeichnung auch ein Verdienst der Frauen und Männer, die junge Menschen während der Ausbildung betreuen“, betont Nowottny.

Landeswettbewerb steht an

In diesem Jahr haben drei Landkreise besonders erfolgreich abgeschlossen: Jeweils 19 Auszeichnungen gingen in die Kreise Reutlingen und Sigmaringen, gefolgt vom Zollernalbkreis mit 17 Siegern. Elf Platzierungen entfallen auf den Landkreis Freudenstadt, vier auf den Kreis Tübingen.

Die Deutsche Meisterschaft im Handwerk, vormals „Praktischer Leistungswettbewerb“, findet seit 1951 statt und ist mit mehr als 3000 Teilnehmern in 130 Berufen der größte Berufswettbewerb Europas. Der Wettbewerb findet auf den drei Stufen Handwerkskammer, Land und Bund statt.

Für die Erstplatzierten des diesjährigen Kammerwettbewerbs – neun Frauen und 27 Männer – geht es nun auf Landesebene weiter. Anschließend folgt das große Finale auf Bundesebene, bei dem sich die Besten der jeweiligen Landeswettbewerbe messen. Wer die bundesweiten Titel errungen hat, wird am 7. Dezember in Berlin bekannt gegeben.

Die Kammersieger aus der Region

Erste Kammersieger:

Steinmetz und Steinbildhauer, Steinmetzarbeiten:

Malte Straub aus Rottenburg am Neckar bei Harald Straub, Steinmetz und Bildhauermeister in Rottenburg am Neckar Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk, Bäckerei:

Kimberley Offenburger aus Waldachtal-Salzstetten bei der Bäcker Saur GmbH in Horb am Neckar Elektroniker, Energie- und Gebäudetechnik:

Daniel Willberger aus Baiersbronn bei der Stadtwerke GmbH & Co. KG in Freudenstadt Straßenbauer:

Jakob Braun aus Baiersbronn bei der Franz Waltersbacher GmbH in Baiersbronn Fliesen-, Platten- und Mosaikleger:

Leon Schwab aus Alpirsbach beim Fliesenfachgeschäft Andy Schwab in Alpirsbach Sattlerin, Reitsportsattlerei:

Leonora Löb aus Ellerstadt bei Mönch-Geschirre bei Albrecht Mönch in Loßburg Maurer:

Jonas Wößner aus Loßburg bei der Seeger Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. in Loßburg

Zweite Kamersieger:

Malerin und Lackiererin:

Mandy Bohlens aus Schopfloch bei der Lemle-Letzgus GmbH in Waldachtal Zimmerer:

Moritz Klemm aus Alpirsbach bei Roland Haid, Zimmererbetrieb in Alpirsbach Elektronikerin, Energie- und Gebäudetechnik:

Elena Herre aus Aichhalden beim Elektrotechnikerbetrieb Matthias Grigas in Alpirsbach Fleischer:

Maximilian Ginder aus Rottenburg am Neckar bei der Metzgerei Roland Klingenstein in Haigerloch

Dritte Kammersieger:

Kraftfahrzeugmechatroniker:

Jannis Wurster aus Freudenstadt bei der Autohaus Möhrle GmbH in Freudenstadt Konditorin:

Claire Schumann aus Pulsnitz beim Hotel Traube Tonbach, Familie Finkbeiner GmbH & Co. KG in Baiersbronn-Tonbach