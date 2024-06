Rekordverdächtige 100 Unternehmen und Institutionen aus allen Branchen präsentierten in der Stadthalle, der Tiefgarage Innenstadt Nord und auf dem Europaplatz das beeindruckende Spektrum der Ausbildungsmöglichkeiten in der Region. Erneut bildete Top Job eine gut frequentierte und erfolgreiche Kontaktbörse.

Mit den Worten „wir sind eine Zukunftsregion“, gab Oberbürgermeister Jürgen Großmann am Samstagmorgen den Startschuss für die Messe.

Lesen Sie auch

In seinen Augen genau zum richtigen Zeitpunkt, denn beim Nagolder Wirtschaftsgespräch in der vergangenen Woche hatte es sich „wie ein roter Faden durch alle Gespräche gezogen“, so Jürgen Großmann, dass die Unternehmen junge und kreative Menschen in der Region brauchen.

Messe weiterentwickeln

Sehr erfreulich sei die Resonanz der Ausbildungsmesse gewesen, denn so viele Aussteller waren es noch nie. Wie der OB deutlich machte, war jeder Quadratmeter Ausstellungsfläche belegt – und man musste 40 Interessenten absagen. Vor diesem Hintergrund müsse man sich Gedanken machen, „wie wir Top Job weiterentwickeln können“. Denkbar wäre es, künftig zusätzliche Räumlichkeiten in der Zellerschule oder dem Otto-Hahn-Gymnasium mit einzubeziehen.

„Das ist mit Abstand die beste Ausbildungsmesse in der Region“, unterstrich Landrat Helmut Riegger – der Top Job zugleich als „Marktplatz für unkomplizierte Begegnungen“ bezeichnete. Trotz der momentanen Delle gebe es einen großen Bedarf, dass junge Menschen in die Betriebe kommen. Wie der Landrat vorrechnete, stellen die 6400 Betriebe im Kreis Calw über 2700 Ausbildungsplätze zur Verfügung – und alleine das Handwerk stelle jährlich über 700 Auszubildende ein. Für Helmut Riegger sind das „tolle Zahlen“, wobei der Landkreis an seinen beruflichen Schulen für über 50 Ausbildungsberufe den entsprechenden schulischen Unterrichtsrahmen anbietet. Und so ermunterte er alle jungen Menschen: „Nutzen Sie ihre Chancen, die Betriebe brauchen sie“.

Gut investierte Zeit

Als Chefin der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim freute sich Martina Lehmann, dass sich dieses gemeinsame Format von Landkreis, Stadt und Arbeitsagentur schon zu einer echten Institution entwickelt hat – und dass die Unternehmen Top Job treu bleiben. Doch ist die Teilnahme an der Nagolder Ausbildungsmesse in ihren Augen „gut investierte Zeit“.

Beim anschließenden Messerundgang konnten sich die Redner über das große Ausbildungsangebot der Region informieren, zumal etliche namhafte Unternehmen, das Handwerk und staatliche Institutionen bei Top Job beteiligt waren. „Hier ist alles vertreten, was Rang und Namen hat“, stellte OB Großmann erfreut fest.

„Hervorragende Karrieren im Handwerk“

Die Ausbildungsbetriebe präsentierten sich in der Stadthalle, der Tiefgarage und auf dem Freigelände mit ganz unterschiedlichen Aktionen an ihren Ständen, um über die verschiedenen Ausbildungsberufe zu informieren und das Interesse der Besucher zu wecken. Von einer Investition in die Jugend und in die Zukunft sprach Martina Lehmann. Klar seien die namhaften Unternehmen bei Top Job echte Anziehungspunkte, doch hier hätten eben auch die Handwerksbetriebe Gelegenheit, sich einem breiteren Publikum zu präsentieren.

Wie die Chefin der Arbeitsagentur betonte, „kann man auch im Handwerk hervorragende Karrieren machen“ – und das sowohl vom Verdienst her, wie auch von der Möglichkeit einer späteren Selbstständigkeit.