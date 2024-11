Bestattungswesen: Zahl der Auszubildenden zur Bestattungsfachkraft steigt

1 Der Alterungseffekt der Bevölkerung hat auch Auswirkungen auf die Bestattungsbranche. (Archivbild) Foto: Oliver Berg/dpa

Der zunehmende Anteil älterer Menschen hat auch Auswirkungen auf Bestattungsbranche. Wie steht es um die Zahlen bei Auszubildenden und Beschäftigten?









Wiesbaden - Der Alterungseffekt der Bevölkerung macht sich auch im Bestattungswesen bemerkbar. So hat die Zahl der Auszubildenden zur Bestattungsfachkraft im vergangenen Jahr einen Rekord erreicht. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden befanden sich 860 Menschen in der dualen Ausbildung. Das ist mehr als doppelt so viel wie zehn Jahre zuvor (2013: 390). Der Frauenanteil lag zuletzt bei 57 Prozent.