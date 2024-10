Bestattungswesen: Großbritannien: Jeder kann Bestatter sein und Leichen lagern

1 In Großbritannien fehlt eine gesetzliche Regulierung für Bestatter, warnt eine Untersuchung. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Die Bestattungsbranche in Großbritannien ist nicht reguliert, mit teils bizarren Folgen - das ergibt der Bericht einer Untersuchungskommission. Der Anlass für die Prüfung sorgte für Entsetzen.









London - Jeder kann in Großbritannien als Bestatter arbeiten und Leichen in seiner Garage aufbewahren. "Niemand könnte sie hindern", warnte Jonathan Michael, Chef einer Untersuchungskommission in einem Zwischenbericht. "Das kann nicht richtig sein." Michael forderte: "Wir brauchen eine Regulierung, die keine Form von Missbrauch toleriert oder Praktiken, die die Sicherheit und Würde der Gestorbenen gefährden."