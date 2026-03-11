Bestattungswald in Schramberg: „Falkensteiner Ruh“ wird immer häufiger genutzt

Seit der Eröffnung 2025 wurden oberhalb der Falkensteiner Kapelle bereits 43 Urnen beigesetzt.
Der Wandel der Bestattungskultur setzt sich fort. Auf den Friedhöfen in Schramberg nehmen die Urnen- gegenüber den Erdbestattungen von Jahr zu Jahr weiter zu: So stieg der Anteil der Urnenbestattungen nach Angaben der Stadtverwaltung Schramberg von 68 Prozent im Jahr 2014 auf knapp 78 Prozent im Jahre 2024. Und 2025 erfolgten von den 236 Bestattungen auf den städtischen Friedhöfen 19 Prozent als Sarg- und 81 Prozent als Urnenbeisetzung.